Özel sektörün AR-GE merkezi sayısı 1368'e çıktı

MEHMET KAYA / ANKARA

Merkezlerde çalışan, idari ve diğer işlerde çalışan kişiler dahil toplam çalışan sayısı 91 bin 767 kişi olarak açıklandı. Bu merkezlerde çalışan tüm personelin sayısında yılın ilk altı ayında 121 kişilik azalma gerçekleşti. Merkezlerde tamamlanan proje sayısı 80 bin 508, devam eden proje sayısı ise 15 bin 74 adete ulaştı. Bu faaliyetlerden elde edilen çıktılar içinde 17 bin 865 patent alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı istatistiklerine göre, ilgili kanuna göre özel sektörde proje amaçlı olarak kurulmuş AR-GE merkezi sayısı, kapatılan ve faaliyetine son verilenlerle aylık olarak değişiklik gösterebiliyor. Faaliyette olan merkez sayısı 2016’da 334 adetken sonrasında hızlı bir artışla 2019’da 1227’ye yükseldi. Yeni faaliyetler ve kapanan, faaliyetini tamamlayan merkezlerle birlikte yıllık olarak artış yavaş da olsa devam etti. Yılın ilk altı ayında da 5 yeni merkez kurularak sayı 1368 adete ulaştı.

AR-GE merkezlerinin temel faaliyeti olan yürütülen projelerde de azalma oldu. Faal olan merkezlerde yürütülen proje sayısı 2025 sonuna göre Haziran 2026 itibariyle 1299 adet azaldı. Buna bağlı olarak ise kuruluşlarından bu yana merkezlerde yürütülen projelerden tamamlananlar 5 bin 750 adet artarak 80 bin 508 adete ulaştı.

AR-GE merkezlerinin firmaların elde ettiği yeni ürünler ve teknolojiler, bilgi birikimi yanında çıktılardan biri de yeni patentlerden oluşuyor. Bu istatistiklere göre, 2026 Ocak-Haziran döneminde başvuru-inceleme aşamasında olan patent sayısı 2 bin 684 adet artarak 31 bin 602 adet oldu. Tescil edilen patent sayısı ise 1775 adet artarak 17 bin 865 adet oldu.