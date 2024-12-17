Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 15 milyar dolar arttı

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolar oldu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 9,3 milyar dolar artarak 162,8 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 5,7 milyar dolar artarak 14,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,0 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,8 milyar ABD doları artışla 18,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 318 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 301 milyon ABD doları artarak 1,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 933 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar ABD doları artarak 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,8 milyar ABD doları artışla 8,3 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 365 milyon ABD doları azalışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar ABD doları artarak 108,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar ABD doları artarak 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,6'sının ABD doları, %33,9’unun Euro, %2,6’sının Türk lirası ve %4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %41,1’inin ABD doları, %15,7’sinin Euro, %38,8’inin Türk lirası ve % 4,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 162,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %38,0’ını finansal kuruluşların, %62,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 14,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %80,2’sini finansal kuruluşların, %19,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 55,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."