Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 155 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak, ağustos ayında 155,3 milyar dolara geriledi. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,1 milyar dolar azalarak 146,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 612 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 339 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar dolar azalışla 12,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 432 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 907 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 203 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 633 milyon dolar artışla 1,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

•Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar artarak 103,6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 124 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

•Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,0'ının dolar, %36,1’inin Euro, %2,1’inin Türk lirası ve %2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar Dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,6’sının dolar, %36,1’inin Euro, %18,6’sının Türk lirası ve % 6,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

•Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 146,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %35,1’ini finansal kuruluşların, %64,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,3’ünü finansal kuruluşların, %25,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

•Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."