Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 173 milyar dolar

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4 milyar dolar artarak 173,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,2 milyar ABD doları artarak 157,8 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,8 milyar ABD doları artarak 15,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,3 milyar ABD doları azalış göstermiştir.

Aynı dönemde, finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,3 milyar ABD Doları artarken finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 52 milyon ABD doları azalış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçlarının 3,0 milyar ABD doları artış, finansal olmayan kuruluşların borçlarının ise 214 milyon ABD doları azalış gösterdiği görülmektedir."