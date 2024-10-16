Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 175 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,6 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar artarak 11,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,3 milyar dolar artışla 18,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 29 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,0 milyar dolar artarak 12,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar artışla 6,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 556 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,8 milyar dolar artarak 110,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının dolar, yüzde 35,2’sinin Euro, yüzde 2,5’inin Türk lirası ve yüzde 4,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,9’unun dolar, yüzde 16,3’ünün Euro, yüzde 32,0’ının Türk lirası ve yüzde 5,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 163,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 21,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."