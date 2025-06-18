Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 186 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 16,7 milyar dolar artarak 173,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,9 milyar dolar azalarak 12,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 3,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 10,4 milyar ABD doları artış göstermiştir. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 10,4 milyar ABD doları artış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 2,9 milyar ABD doları azalmış ve finansal olmayan kuruluşların borçları 0,3 milyar ABD doları artış göstermiştir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir.

173,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %57,9’unun ABD doları, %33,0’ının Euro, %2,1’inin Türk lirası ve %7,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 12,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %46,0’ının ABD doları, %19,5’inin Euro, %31,1’sinin Türk lirası ve %3,3’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Nisan sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 56,6 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu tutarın 37,9 milyar ABD doları bankalara, 14,5 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,2 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir."