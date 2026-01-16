Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 213,3 milyar ABD doları oldu.

TCMB'nin veriye ilişkin açıklaması şöyle:

"2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 213,3 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar ABD doları artarak 204,1 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,2 milyar ABD doları artarak 9,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 1,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar ABD doları artış göstermiştir.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar ABD doları artış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları artış göstermiştir.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir.

204,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %57,8'inin ABD doları, %31,6'sının Euro, %2,7'sinin Türk lirası ve %7,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %22,0'ının ABD doları, %20,1'inin Euro, %54,7'sinin Türk lirası ve %3,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 65,2 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu tutarın 40,9 milyar ABD doları bankalara, 18,6 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,8 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir."