Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, bir önceki aya göre uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar dolar azalarak 160 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 780 milyon dolar artarak 15,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki aya göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,4 milyar ABD doları azalış göstermiştir.

Aynı dönemde finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının uzun vadede sırasıyla 149 milyon ABD doları ve 1,4 milyar ABD doları azalış; kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon ABD doları ve 45 milyon ABD doları artış gösterdiği görülmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir.

160,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,2'sinin ABD doları, %33,3’ünün Euro, %2,6’sının Türk lirası ve %4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40,6’sının ABD doları, %16,3’ünün Euro, %39,3’ünün Türk lirası ve %3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 52,7 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu tutarın 33,3 milyar ABD doları bankalara, 14,7 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir."