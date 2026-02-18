Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 7 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2025 yılının 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre 12,1 milyar dolar artarak 219,7 milyar dolara yükseldi.

Vadeye göre incelendiğinde, söz konusu dönemde uzun vadeli kredi borcunun 13,1 milyar dolar artarak 210,9 milyar dolara çıktığı, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1 milyar dolar azalarak 8,8 milyar dolara gerilediği gözlendi.

2025'in 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar dolar yükseldi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 800 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 200 milyon dolar azaldı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin dolar, yüzde 31'inin Euro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 8,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

8,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 20,6'sı dolar, yüzde 22,5'i Euro, yüzde 53,5'i Türk lirası ve yüzde 3,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar dolar olduğu görüldü.

Bu tutarın 40 milyar doları bankalara, 18,4 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,7 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.