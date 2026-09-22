Özel üniversitelerde ek tercih indirimi mağduriyete yol açtı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Üniversiteli olmak isteyenler için ek tercih dönemi sona erdi.

Bazı vakıf üniversiteleri bu süreçte yüzde 80'e varan indirimler yaptı. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İndirimlerden sadece ek tercih öğrencileri faydalandı

NTV'ye konuşan Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, bir öğrencinin vakıf üniversitesine ilk yerleştirmede 600 bin lira ödediğini, ek yerleştirmede ek tercih bursuyla beraber başka bir öğrencinin ise 130-140 bin lira arasında okula kayıt yaptırdığını dile getirdi.

Öğrencilerin itiraz hakkı var mı?

Tosun, bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adayın faydalanırken diğer öğrencilerin mağdur olmasına ilişkin de merak edilen soruları yanıtladı.

Öğrencinin itiraz hakkının olduğunu ifade eden Tosun, "Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Üniversiteye itiraz etmelerine rağmen ücretin geri ödenmemesi durumunda gerekçeleriyle birlikte bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını öğrenciler kazanabiliyor." dedi.

Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanları da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında yer alıyor. Tosun, YÖK'ün üniversiteler için kontenjan verirken o yılın öğrenci sayısına baktığını işaret edip "Ne kadar fazla öğrenci gelirse onlar açısından o kadar iyi oluyor." diye konuştu.

Ücretler 3 milyon TL'yi aştı

2026-2027 döneminde üniversitelerin yıllık ücretlerine zam yapılmıştı.

Üniversitelerin fiyatları, bölüme göre değişkenlik gösterirken ücretlerin 3 milyon 740 bin liraya çıktığı öğrenildi.