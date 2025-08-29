  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli
Takip Et

Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli

Özel üniversitelerin astronomik zamları öğrencilerin eğitim hayatını tehdit ediyor. Bazı öğrencilerin fahiş artışlar nedeniyle eğitimi dondurmak zorunda kaldığını belirten Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, ortaokul ve liselerde fiyat artışına sınırının üniversitelere de getirilmesi gerektiğini dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli
Takip Et

Özel üniversitelerdeki fahiş eğitim ücretleri, öğrencilerin eğitimine devam etmesini zorlaştırıyor. Mevzuatta düzenleme yapılarak bu artışlara sınır getirilmesi bekleniyor.

"Yurt ve özel üniversite fiyatları konusunda şikayet yağıyor"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı ekonomik zorluklara ilişkin bir açıklama yaptı. Yükseköğretim öğrencilerinin eğitimini pahalı hale getiren unsurlar bulunduğunu belirten Küçük, "Özel yurt ve özel üniversite fiyatlarındaki fahiş artışlara ilişkin şikayetler geliyor. Özel üniversitelerin fiyatlarındaki fahiş artışlar da öğrencilerin eğitim hayatını etkiliyor, bazı öğrenciler eğitimlerini dondurmak zorunda kalıyor" dedi.

Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli - Resim : 1

"Astronomik fiyatlar yüzünden okul donduruyorlar"

Bazı vakıf üniversitelerinin ticari işletme gibi tanıtım yaptığını ve bu kurumlarda fiyatların astronomik seviyelere ulaştığını söyleyen Küçük, maliyet artışı nedeniyle bazı öğrencilerin eğitimlerini dondurduklarını, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

"Ortaokul ve lisede sınır var, üniversitelerde yok"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullara ilişkin bir yönetmeliği olduğunu hatırlatan Küçük, bu yönetmelikte ortaokul ve lise seviyesindeki özel okullarda fiyatlar artışlarının nasıl belirleneceği konusunda bir sınır bulunduğunu ancak üniversite düzeyindeki özel okullarda böyle bir sınır olmadığını söyledi. Üniversitelerde fiyatların kurumlar tarafından belirlendiğini vurguladı.

Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli - Resim : 2

"YÖK karmaşayı önlemek için sınır koymalı"

Küçük, vakıf üniversitelerinin eğitim hizmetine öncelik vermesi ve fiyatları makul seviyede belirlemelerinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu’nun da piyasadaki karmaşayı önlemek adına fiyat artışlarına sınır koyması gerektiğini dile getirdi.

"Özel üniversitelerdeki artışlar enflasyona göre belirlenmeli"

Son olarak, ülkedeki enflasyon ve fiyat artış oranlarının belli olduğunu belirten Küçük, özel üniversitelerin bu şartları dikkate alarak makul fiyatlar belirlemesi gerektiğini söyledi.

Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL’ye dayandıÖğrenci yurt ücretleri 800 bin TL’ye dayandıEkonomi
Üniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı! Özel yurt fiyatları ne kadar oldu?Üniversite öğrencisinin barınma masrafı katlandı! Özel yurt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Üniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyorÜniversite ve atama dönemi İstanbul’da kiraları uçurdu! Öğrenci ve memur çözüm arıyorEkonomi
Ekonomi
Van OSB, tekstilde bölgesel merkez olma yolunda!
Van OSB, tekstilde bölgesel merkez olma yolunda!
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Borsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptı
Borsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptı
TÜİK açıkladı: Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek