Özel ve Bahçeli arasında emekli aylığı atışması

CANAN SAKARYA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta emeklilerle ilgili yaptığı değerlendirmeyi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konudaki açıklamalarına değinerek, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in emeklilerle ilgili değerlendirmemizi diline dolaması ve istismara kalkışması kendisini yine boşa düşürmüştür. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki, geçiniz bunları geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarına kanmayız, işgüzar taktiklerinize pabuç bırakmayız” dedi.

CHP lideri Özgür Özel ise “Sayın Bahçeli, emeklilere verilen ücretin ‘ sefalet ücreti’ olduğunu söyledi. Biz ‘herkes sözünü tutarsa, emekliler çoğunlukta’ olur dedik. Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın. Önergeyi sen ver. Biz kayıtsız şartsız sizin verdiğiniz iyileştirmeye destek vereceğiz. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Herkes tarafını yeniden belirleyecek. AK Parti’nin kara düzenine destek veren AK Parti’yle birlikte tarihin kara deliğine gider” diye konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay’a birlikte gitme çağrısı yaptı. Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Özel, Suriye’deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, “Gerilim ortamının Suriye’de, Türkiye’de, bölge ülkelerine de kazandırmayacağı görülmeli; herkes aklıselimle hareket etmelidir” dedi.

Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son gelişmelerin hem Suriye, hem bölge ülkeleri hem de Türkiye adına son derece olumlu olduğunu belirterek, “Kürt kardeşlerimiz başka SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, A’dan Z’ye hayal mahsulüdür“ dedi. “Sadece Fırat’ın batısı değil, Fırat’ın doğusu da; Ayn el Arap’tan Kamışlı’ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eşgüdüm halinde hayata geçirilmelidir” diyen Bahçeli, konuşmasını “ Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği Türk milletiyle bir ve aynıdır” şeklinde sürdürdü. Bahçeli, Filistin Gazze meselesinde barışın başının Türkiye, Gazze Barış Kurulu Başkanının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olması gerektiğini söyledi.