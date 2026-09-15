Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, boş bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 7'nci ve 9'uncu dereceli 14 kadroya atamak ve ÖİB uzman kadrosu için yetiştirmek üzere uzman yardımcısı alacak.

Başvurular, 19-26 Ekim döneminde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden yapabilecek.

Posta ve diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, Özelleştirme İdaresinin "www.oib.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.