  3. Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 6 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırıkkale, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki 6 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde üç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki ve Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 7 bin 500 lira, geçici teminat bedeli de 300 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasında tespit edildi.

Son teklif verme tarihi, Kırıkkale'deki taşınmazlar için 3 Aralık, Zonguldak ve Afyonkarahisar'daki taşınmazlar için 4 Aralık olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme günlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

