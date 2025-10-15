  1. Ekonomim
Özelleştirme İdaresi 8 ildeki bazı taşınmazların satışını yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 ilde bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa, Amasya, Ankara, Iğdır, Mersin, Antalya, Erzurum ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 11, 12 ve 13 Kasım'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

