  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satacak
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satacak
Takip Et

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Taşınmazlar için son teklifler 10 Şubat'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Geçici teminat bedeli Çankaya'daki taşınmazlar için 100 milyon lira, Büyükçekmece'deki taşınmazlar için 60 milyon lira olarak belirlendi.

Altın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdıAltın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdıEkonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüGündem
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacakYılın ilk faiz kararı yarın açıklanacakEkonomi

 