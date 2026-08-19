  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özelleştirme İdaresi Aydın'daki iki taşınmazın satışını onayladı
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Aydın'daki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın'ın Didim ilçesindeki iki taşınmazın satışına onay verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Özelleştirme İdaresi Aydın'daki iki taşınmazın satışını onayladı
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın 92 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi. Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek ihale iptal edilecek.

Aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın da "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde 202 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Kaya'ya satılması kararlaştırıldı. Bu kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptali uygun bulundu.

İhale kapsamında sözleşmelerin imzalanmasıyla gereklerin yerine getirilmesine ÖİB'nin yetkili kılınması kararlaştırıldı.

Emekli promosyonu Ağustos 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Emekli promosyonu Ağustos 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Ekonomi
Altın sert düşüşün ardından yükselişe geçti: Gözler Fed tutanaklarındaAltın sert düşüşün ardından yükselişe geçti: Gözler Fed tutanaklarındaEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşıdıHürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşıdıEnerji

 