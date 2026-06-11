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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 4 taşınmazı satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 3 ildeki 4 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Haber Merkezi
AA
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 4 taşınmazı satacak
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ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı'nın Eleşkirt, Samsun'un Havza ve Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler Ağrı ve Samsun'daki toplam 3 taşınmaz için 30 Haziran'a kadar, Aydın'daki taşınmaz için ise 1 Temmuz'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

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