Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 ildeki 12 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek

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ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muş'un Merkez ilçesinde 4, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3, Antalya'nın Kaş ilçesinde 2, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Antalya'nın Manavgat ilçelerinde birer olmak üzere 12 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli 2 milyon lira ile 10 milyon lira arasında değişiyor.

Son teklif verme tarihi, Muş'taki taşınmazlar için 18 Ağustos, Kırklareli, Bursa ve Antalya'dakiler için 19 Ağustos, Ankara'dakiler için 20 Ağustos olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, Başkanlığın Ankara'daki adresine son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.