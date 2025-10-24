Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 8 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖİB'in yayımlanan ilanına göre, kurumda boş bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 7’nci dereceden 8 kadroya atama yapılacak.

Jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, hukuk fakültesi, muhasebe-finansal yönetimi programı ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar açılan sınava başvurabilecek.

Ankara'da yapılacak uzman yardımcılığı giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri "https://www.oib.gov.tr" internet sayfasında sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecek.

Sözlü usulle gerçekleştirilecek giriş sınavına 17-28 Kasım'da başvuru yapılabilecek. Başvurular, ÖİB'nin "https://www.oib.gov.tr" internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Posta veya şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak.