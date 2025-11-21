Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı taşınmaz satışları onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsamında bulunan, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, bütün halinde 103 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satışı uygun bulundu. Yine ÖİB adına kayıtlı aynı mahalledeki taşınmazın, 171 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Hüseyin Yapı Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 63 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Dalar'a satılmasına onay verildi.

Yine Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi'ndeki taşınmazın, 80 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki taşınmazın 276 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Başaran Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satışı onaylandı.