  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özelleştirme İdaresi, Doğusan Boru için pazarlık usulü ihaleye çıkıyor
Takip Et

Özelleştirme İdaresi, Doğusan Boru için pazarlık usulü ihaleye çıkıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye yapısında yer alan yüzde 56,09 oranındaki kamu hisselerinin blok satış yöntemi ve pazarlık usulü ile özelleştirilmesi için ihale açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özelleştirme İdaresi, Doğusan Boru için pazarlık usulü ihaleye çıkıyor
Takip Et

İhalenin son teklif verme tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.00 olarak ilan edildi. Geçici teminatı 75.000.000 TL, şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 75.000 TL olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomobil alacaklar dikkat! Ek vergi uygulaması başlıyor: Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacakOtomotiv
Akaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt zammı tabloya yansıdı: İşte 21 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Genel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyorGenel Sağlık Sigortası primlerine zam: Yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyorEkonomi
Çelik sektöründen uyarı: Ek vergi enflasyonu ve işsizliği tetiklerÇelik sektöründen uyarı: Ek vergi enflasyonu ve işsizliği tetiklerEkonomi

 

Ekonomi
Ekimde 10.505 şirket kuruldu
Ekimde 10.505 şirket kuruldu
Kiralık ve satılık konut fiyatlarında belirgin düşüş
Kiralık ve satılık konut fiyatlarında belirgin düşüş
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ürün güvenliğinde mevzuatı ve denetimi sıkılaştıracağız
'Ürün güvenliğinde mevzuatı ve denetimi sıkılaştıracağız'
Bitcoin bir haftada %14 eridi
Bitcoin bir haftada %14 eridi
CHP'nin program taslağındaki ekonomi başlıkları belli oldu 'Vergi reformu siyasi ceza olmaktan çıkarılacak'
'Vergi reformu siyasi ceza olmaktan çıkarılacak'
ABD'de imalat sanayi PMI kasımda 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
ABD'de imalat sanayi PMI kasımda 4 ayın en düşük seviyesine geriledi