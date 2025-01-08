  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özelleştirme İdaresi Iğdır'daki bir taşınmazın satışını onayladı
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Iğdır'daki bir taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Iğdır'daki bir taşınmazın satışına onay verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özelleştirme İdaresi Iğdır'daki bir taşınmazın satışını onayladı
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın merkez ilçesi Baharlı Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 17 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

10 soru 10 cevap: Özel okul fiyatlarında son durum... Zam oranı ne kadar olacak?10 soru 10 cevap: Özel okul fiyatlarında son durum... Zam oranı ne kadar olacak?Ekonomi
AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte 8 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorin zammı tabelaya yansıdı: İşte 8 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?Ekonomi

 

Ekonomi
Gaziantepli firma, 118 ülkeye 100 ton baklava ihracatı ile rekor kırdı
Gaziantepli firma, 118 ülkeye 100 ton baklava ihracatı ile rekor kırdı
Onaylanmış kuruluş ve teknik servis olma şartları belirlendi! Performans takibi geliyor
Onaylanmış kuruluş ve teknik servis olma şartları belirlendi! Performans takibi geliyor
İhracat ikliminde ılımlı iyileşme
İhracat ikliminde ılımlı iyileşme
Dünyanın ikinci en büyük lityum rezervi Çin'de
Dünyanın ikinci en büyük lityum rezervi Çin'de
Tüsiad’da Türkiye dış politikası konuşuldu! Prof. Dr. Ersel Aydınlı “Türkiye stratejik otonomi egzersizi yapmalı”
Prof. Dr. Ersel Aydınlı “Türkiye stratejik otonomi egzersizi yapmalı”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz
Bakan Bolat: Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz