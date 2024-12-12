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Özelleştirme İdaresi Kütahya'daki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kütahya'daki bir taşınmazın satışına onay verdi.

Haber Merkezi
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Özelleştirme İdaresi Kütahya'daki taşınmazın satışını onayladı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 9 milyon 576 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Batuhan Gümüş'e satışı uygun bulundu.

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