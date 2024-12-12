Özelleştirme İdaresi Kütahya'daki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 9 milyon 576 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Batuhan Gümüş'e satışı uygun bulundu.