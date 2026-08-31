Özelleştirme İdaresi'nin bazı taşınmaz satışları ile imar planı kararları onaylandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planı kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 78,5 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Düzgün'e satışı uygun bulundu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası'nın ve liman geri bölgesindeki taşınmazın 45 yıl süreyle 4,3 milyon dolar bedelle DBH Global Liman İşletmeciliği AŞ'ye işletme hakkının verilmesi kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki taşınmazın 709 milyon lira bedelle CRU Lojistik Depolama Ltd. Şti.'ye satışı onaylandı.

ÖİB adına kayıtlı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Köyü'ndeki taşınmazın 515 milyon lira bedelle Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi, Sümer Holding AŞ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Adana, Ankara, İstanbul, Muğla ve Muş illerindeki özelleştirme kapsam ve programındaki bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine de onay verildi.

Öte yandan mülkiyeti Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara ve Kütahya'daki 3 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.