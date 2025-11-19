  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özelleştirme İdaresi'nin bazı taşınmaz satışları onaylandı
Takip Et

Özelleştirme İdaresi'nin bazı taşınmaz satışları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (ÖİB) alınan bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlara onay verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özelleştirme İdaresi'nin bazı taşınmaz satışları onaylandı
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki taşınmazların, bütün halinde 15 milyar 700 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Conspragma İnşaat AŞ'ye satışı uygun bulundu.

ÖİB adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, 103 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Adilkardeşler İnşaat Turizm Emlak Petrol Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki taşınmazın, 170 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SC Grup Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Yine Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki taşınmazın, 55 milyon 250 bin 500 lira bedelle en yüksek teklifi veren Sinan Büyükhan'a satışı uygun bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına kayıtlı Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki taşınmazın, 741 milyon 640 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Karaarslan Ortak Girişim Grubu'na satışı onaylandı.

Ekonomi
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
Dolar, metallerde basınç yaratıyor!
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
ORAN Kalkınma Ajansı, 11 milyar TL’lik yatırım başvurusu aldı
İZTO/Özgener: İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız
“İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız”
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
Vatandaş 2.7 milyar dolarını yurtdışı hisse ve bonoya verdi
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor
Kütahya OSB 2 milyon metrekare daha genişliyor