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Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) bazı taşınmazların satışına ilişkin alınan kararlara onay verildi.

Haber Merkezi
AA
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Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları onaylandı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ÖİB adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki 5 bin 38,82 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 140 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Tayyip Koyuncu'ya, 3 bin 236,99 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 90 milyon 655 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye, 6 bin 689,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise 186 milyon 985 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Diyar Koyun'a satışı uygun bulundu.

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