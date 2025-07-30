Özelleştirme İdaresinin İstanbul'daki bir taşınmaz satışı kararına onay

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 1 milyar 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satışı kararı onaylandı.