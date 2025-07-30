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Özelleştirme İdaresinin İstanbul'daki bir taşınmaz satışı kararına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir taşınmazın satışına ilişkin kararına onay verildi.

Haber Merkezi
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Özelleştirme İdaresinin İstanbul'daki bir taşınmaz satışı kararına onay
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 1 milyar 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satışı kararı onaylandı.

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