Özelleştirme ihalesinde iki taşınmaza 348 milyon 600 bin liralık teklif geldi



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan iki ildeki iki taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.



Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi'ndeki 1344 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Afm Veyseloğulları İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından 14 milyon 600 bin lirayla verildi.



Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 43 bin 60,36 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ tarafından 334 milyon lirayla sunuldu.



Böylece iki taşınmaz için 348 milyon 600 bin liralık teklif alındı.