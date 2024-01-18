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Özelleştirme kapsamında bulunan Afyonkarahisar'daki taşınmazın satışına onay

Özelleştirme kapsamında yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Afyonkarahisar'daki taşınmazın satışına onay verilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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Özelleştirme kapsamında bulunan Afyonkarahisar'daki taşınmazın satışına onay
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Afyonkarahisar'ın merkez ilçesindeki 53 bin 998,60 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 81 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına ilişkin kararı onaylandı.

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