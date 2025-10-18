  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Özelleştirme kapsamındaki Gaziler HES'in satışı onaylandı
Takip Et

Özelleştirme kapsamındaki Gaziler HES'in satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Gaziler Hidroelektrik Santralinin (HES) Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışına onay verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özelleştirme kapsamındaki Gaziler HES'in satışı onaylandı
Takip Et

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Gaziler HES ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmazların 600 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satışı onaylandı.

Ekonomi
Kamu personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira ödeme yapılacak: İlk sırada eğitim, ikinci sırada sağlık var
Kamu personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira ödeme yapılacak
Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde!
Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde!
Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 yılında 47 milyon yolcuyu ağırlamayı planlıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 yılında 47 milyon yolcuyu ağırlamayı planlıyor
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak: Faiz indirimi yapılacak mı? Beklentiler ne yönde?
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak: Faiz indirimi yapılacak mı? Beklentiler ne yönde?
Kamu teşebbüslerinden 2026 için 679,4 milyar liralık yatırım planı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı
Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı