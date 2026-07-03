Özenalp: Gümrükteki hata adliyede bitebilir

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Dış ticarette yaşanan sorunların çoğunun teknik hatalardan değil, süreçlerin yeterince denetlenmemesinden kaynaklandığını belirten BGM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özenalp, belgelerin içeriğinin sorgulanmaması ve mevzuatın doğru yorumlanmamasının firmaları farkında olmadan hukuki risklerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Bursa’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasını örnek veren Özenalp, yıllar sonra yapılan kontrollerde A.TR, menşe belgeleri ve beyannameler arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle dosyanın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına girdiğini, firma yöneticilerinin savcılıkta ifade vermek zorunda kaldığını belirtti.

Doğru analizle tasarruf edilebilir

Gümrük müşavirliğinin yalnızca beyanname düzenleyen bir hizmet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Özenalp, risk analizinin satın alma aşamasında yapılmasının hem maliyetleri düşürdüğünü hem de hukuki riskleri azalttığını söyledi. Doğru analizle anti-damping, gözetim ve DİİB uygulamalarında önemli avantajlar sağlanabildiğini, bazı işlemlerde yüzde 20 ila 60 arasında tasarruf elde edilebildiğini belirten Özenalp, CE, TAREKS ve teknik düzenlemelerden kaynaklanan gecikmelerin de önceden yapılacak kontrollerle önlenebileceğini ifade etti.