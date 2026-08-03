Özer Matlı: BTSO'nun 60 bin üyesi yönetimin merkezinde olacak

ERHAN BEDİR / BURSA

Üyelerin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan dinlediklerini ifade eden Matlı, önümüzdeki süreçte sektör temsilcileriyle daha yoğun temas kuracaklarını ve hazırladıkları çözüm önerilerini paylaşacaklarını açıkladı. Sosyal medyada yayımladıkları “Bazı soruların cevabını 60 bin üye birlikte verir” mesajının yalnızca bir kampanya söylemi olmadığını vurgulayan Matlı, “Cevapları masa başında değil, üretim yapan, ticaret yapan ve istihdam sağlayan üyelerimizle birlikte oluşturacağız” dedi.

Çalışmalarını yalnızca seçim odaklı görmediklerini belirten Matlı, tüm BTSO üyelerini sürece katkı vermeye davet etti. “Bursa'nın geleceğini bütün sektörlerin katılımıyla şekillendirmek istiyoruz” diyen Matlı, farklı iletişim kanallarını da üyelerin kullanımına açacaklarını söyledi. Bursa'nın geçmiş başarılarının önemli olduğunu ancak değişen küresel rekabet koşullarının yeni bir vizyon gerektirdiğini ifade eden Matlı, şunları söyledi: “Geçmişte yapılan her doğru iş Bursa'nın kazanımıdır. Ancak bugün rekabet şartları değişti. Diğer kentler yeni yatırımlar ve teknolojilerle ilerlerken Bursa'nın geçmiş başarılarıyla yetinme lüksü yok.”

Matlı, geçmiş yıllarda açıklanan ihracat, kişi başına gelir, ihracatçı firma sayısı ve kent vizyonuna ilişkin hedeflerin de objektif şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bursa'nın yeni vaatlerden önce dürüst bir durum tespitine ve uygulanabilir çözümlere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

BTSO’nun sahip olduğu kaynakların doğrudan üyelerin rekabet gücüne katkı sağlaması gerektiğini söyleyen Matlı, finansmana erişim, yeni pazarlar, dijital dönüşüm ve sanayi arsalarına ulaşım gibi konuların tüm üyeler için erişilebilir olması gerektiğini kaydetti.

Matlı, BTSO üyeleriyle yürütülen saha çalışmalarından elde edilen görüşlerin somut projelere dönüştürüldüğünü belirterek, “60 Bin Üyemiz İçin Çözümlerimiz” başlıklı kapsamlı programı iki hafta içinde kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.