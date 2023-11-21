Özgür Demirtaş, Arda Turan'ın ifadesini paylaşarak 'tavsiye' verdi

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların yer aldığı dolandırıcılık davasında ilk duruşma yapıldı. Eski bankacı Seçil Erzan’ın yargılandığı davada Arda Turan da ifade verdi. Turan, “Seçil Erzan, ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdı. 13 milyon 900 bin doları elden verdim. Bütün birikimim bir anda gitti” dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Turan’ın ifadesini tekrar paylaştığı mesajında spor dünyasına çağrı yaptı. Demirtaş’ın tweet’i şu şekilde: "Buradan bütün Sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ÜCRETSİZ sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip dolandırılmaktan kurtarabilirim."