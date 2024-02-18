Özgür Demirtaş: Çok üzülüyorum, kanmayın!

Demirtaş kandi sosyal medya hesabına gelen bir mesajı da paylaşarak, enflasyonun üzerinde getiri vaadedenlerin, büyük ihtimalle dolandırıcı olduklarını bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Demiştaş, X Sıs yal medya platformu üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

"Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama Çok ÜZÜLÜYORUM 😔😔😔

Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere KANMAYIN.

Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın 😔

Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir unutmayın…"