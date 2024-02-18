Özgür Demirtaş: Çok üzülüyorum, kanmayın!
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X sosyal medya platformu üzerinden 'saadet zinciri' uyarısında bulundu.
Demirtaş kandi sosyal medya hesabına gelen bir mesajı da paylaşarak, enflasyonun üzerinde getiri vaadedenlerin, büyük ihtimalle dolandırıcı olduklarını bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Demiştaş, X Sıs yal medya platformu üzerinden şu ifadeleri paylaştı:
"Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama Çok ÜZÜLÜYORUM 😔😔😔
Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere KANMAYIN.
Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın 😔
Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir unutmayın…"
Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama Çok ÜZÜLÜYORUM 😔😔😔— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 18, 2024
Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere KANMAYIN.
Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın 😔
Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir… pic.twitter.com/HWUKMmfnwI