Özgür Demirtaş'tan Fatih Terim Fonu paylaşımı: Yapılması gereken...
Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, eski bankacı Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adıyla kurduğu ponzi sistemine ilişkin bir mesaj paylaştı. X hesabı üzerinden sistemin nasıl çalıştığını anlatan Demirtaş, "yapılması gerekenin" ne olduğuna dair görüşünü de açıkladı.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da dahil olduğu pek çok kişinin dolandırıldığı olaya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Eski bankacı Seçil Erzan'ın kurduğu saadet zinciriyle gerçekleştirdiği öne sürülen ve Türkiye'nin gündeminden günlerdir düşmeyen olaya ilişkin paylaşımında Demirtaş, ponzi sistemini anlatırken, "yapılması gerekeni" de söyledi.
'Fatih Terim Fonu' olarak anılan dolandırıcılık olayına ilişkin Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:
* Son günlerde futbolcuları içeren bir SAADET ZİNCİRİ ponzi dolandırıcılığından bahsediliyor.
* Ponzi: Sisteme son girenlerin parası kullanılarak, sisteme ilk girenlere yüksek getiri getiren nitelikli dolandırıcılıktır.
* Yapılacak şey basit. Kim bu işten kar etti ise ondan tahsilat yapılmalı. Ayrıca Vergi Kaçırma niyeti belli ise, oradan da ceza verilmeli.