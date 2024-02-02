Özgür Demirtaş'tan TCMB Başkanı 'önerisi'

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının üzerine paylaşımda bulundu. Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda daha önce yazdığını ifade ettiği Cevdet Akçay'ı işaret etti. Akçay'ın göreve gelmediği bir senaryo için yorum yapan Demirtaş "Eğer olmazsa çok kötü olur" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

Eğer defalarca yazdığım isim (Cevdet Akçay) Merkez Bankası Başkanı olursa, MB politikası kaldığı yerden çok daha iyi şekilde yoluna devam eder. Ülke için çok iyi olur. Eğer olmazsa çok KÖTÜ olur. Umarım ama ülkem için gerçekten umarım Cevdet Hocayı yaparlar…. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 2, 2024

* Eğer defalarca yazdığım isim (Cevdet Akçay) Merkez Bankası Başkanı olursa, MB politikası kaldığı yerden çok daha iyi şekilde yoluna devam eder. Ülke için çok iyi olur. Eğer olmazsa çok KÖTÜ olur. Umarım ama ülkem için gerçekten umarım Cevdet Hocayı yaparlar…

Demirtaş bu paylaşımının ardından "Siz neden olmuyorsunuz?" sorusu soran bir takipçisine "Çünkü Merkez Bankası başında Finans Doktoralı değil Makro Ekonomi çalışan biri olmalı" yanıtını verdi.