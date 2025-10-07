Özgür Özel'den asgari ücret iddiası: Hükümetin planladığı zam oranını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak kritik açıklamalarda bulundu. Özel, asgari ücret ile ilgili iktidarın yüzde 20 zam planladığını açıkladı. Özgür Özel, “Asgari ücreti utanmadan ve çekinmeden yüzde 20 artırmayı düşünüyorlar. Yıl sonunda asgari ücreti 26 bin–26 bin 500 liraya çıkarmayı ve bir yıl boyunca bu seviyede tutmayı planlıyorlar” dedi.

"Asgari ücret yüzde 20 zamla 26 bin 500 liraya çıkacak"

Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu. Asgari ücretin yüzde 20 zamla 26 bin 500 liraya çıkarılmasının planlandığını ifade eden Özel, bu rakama yıl boyunca da zam yapılmayacağını kaydetti.

"Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 arttırmaya niyetleniyorlar"

"Geçen sene yaptığınızın bir benzerini yapmaya, yani gerçek enflasyonu değil; TÜİK enflasyonunu, onu da değil; planladığınız, hedeflenen enflasyonu zam diye vermeye hazırlanıyorsunuz. Asgari ücreti utanmadan, sıkılmadan yüzde 20 arttırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin lira, 26 bin 500 lira yapmaya, bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti yüzde 44 enflasyon varken, geçen sene yüzde 30 artırıp milleti bu hale getirenler, şimdi aynı kötü niyetle adım atmaya niyet ediyorlar. Ve utanmadan, sıkılmadan dün çıktı Erdoğan, diyor ki ‘Kişi başına gelirimiz 17 bin dolara yükseldi. Bunu size müjdeliyorum.’ Erdoğan’ın müjdesine bir de yakından bakalım. Asgari ücret 22 bin lira, bir yıllık asgari ücret 6 bin 370 dolar. Erdoğan diyor ki, ‘Kişi başına 17 bin dolarımız var.’

"Toplam parayı bütün nüfusa bölüyorlar"

Emekli aylığı 16 bin 800 lira, yıllık 4 bin 860 dolar. Yetim aylığı yıllık bin 200 dolar, yaşlılık aylığı bin 550 dolar, engelli aylığı yıllık bin 240 dolar. Erdoğan diyor ki ‘17 bin dolar milli gelire ulaştık.’ Bakın 17 bin dolar milli gelir, Erdoğan’ın söylediği. Bir asgari ücretli, bir emekli, bir yetim, bir engelli, bir yaşlı bir araya gelseler 15 bin 220 dolar, beşinin toplamının ortaya koyabildiği toplam geliri. ‘Kişi başına 17 bin dolar’ diyor. Bunların Türkiye’deki toplamı 30 milyon. Bu 30 milyon kişinin beşi bir araya gelse, emeklisi, asgari ücretlisi, dulu, yetimi, yaşlılık maaşı alanı, Erdoğan’ın dediğinden halen daha 2 bin dolar kaybı var bunların. Ve utanmadan sıkılmadan 30 milyon kişinin beşinin birleşerek alabildikleri bir parayı, herkesin aldığını söylüyor. Neden? Hesap belli. Toplam parayı bütün nüfusa bölüyorlar."