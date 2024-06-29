Özgür Özel’den gri liste açıklaması: Bu, övünülecek değil çok utanılacak bir durum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın gri listeden çıkmakla övündüğünü söyleyen Özel, "Neredeyse birileri çıkacak ve diyecek ki: 'Eskiler bilmez, gençler bilmez, eskiden biz gri listedeydik.' Buradan hatırlatalım, biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz, gri listeye bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik, dün çıktık. Bu, övünülecek değil çok utanılacak bir durumun, çok utanılacak bir 3 yılın, AK Parti'nin bu ülkeye son 3 yılda yaşattığı gerçeğidir. Çıktığımız gri listede Burkina Faso, Yemen, Suriye, Mali var yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerde, biz oradan bir üst lige falan çıkmadık. Biz, utanç verici bir yere düşmüştük. 3 yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi." şeklinde konuştu.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik bedeli sembolik olacak"

Yurt dışında yaşayıp prim ödeyerek Türkiye'de emekli olan kişilerin de maaşlarını düzelteceklerini ifade eden Özel, şunları belirtti: "Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız, ülkemizde askerlik yapmak istese de bedelli askerlik ücretleri çok yüksek bulunuyor. Bu da gençlerimizin ülkemizle bağını zedeliyor. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın askerlik bedelinin sembolik bir rakama indirilmesinin gerektiğini bizler de savunuyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefon ve araçlardaki süre kısıtlaması büyük bir sorun oluşturuyor. Araçların Türkiye'deki kalış süresi bir gün dahi aşılsa ağır para cezaları ödeniyor. Bu süreyi asgari 5 aya çıkarmak, getirilen telefonların cezasızlık sürelerini uzatmak gerekiyor. Mavi kartlı yurttaşlarımıza yönelik söz verilen eşit hak ve imkanlar konusunda gerekli adımlar atılmamış, hala önemli eşitsizlikler söz konusu. Bu konu ihtiyaçlara göre yeniden ele alınmalı. Uçak bileti fiyatlarındaki pahalılık, kara yoluyla yolculuğa yurttaşlarımızı yönlendirdi. Bu da sınır kapılarında uzun ve çileli bir bekleyişe dönüşüyor. Bu konudaki sorunların hızla çözülmesi gerekiyor."

Özel, iktidar olmaları durumunda yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, cenaze, konsolosluk ile ehliyet konularında yaşadıkları sıkıntıları da çözeceklerini anlattı.