Özka Ambalaj ihracatta büyümeyi hedefliyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

2006 yılında kurulan şirket, üretim faaliyetlerini kendi tesislerinde gerçekleştirirken, farklı sektörlerin ambalaj ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Şirketin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özka Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özdemir, üretimde kalite ve güvenilirliği temel prensip olarak benimsediklerini ifade etti. Özdemir, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir anlayışla faaliyet gösterdiklerini ve uzun vadeli iş birlikleri kurmaya önem verdiklerini söyledi. Şirket bünyesinde geri dönüşüm odaklı bir AR-GE alanı bulunduğunu aktaran Özdemir, “Üretim süreçlerinin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ve süreç iyileştirmelerine odaklandık. Önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirket olarak sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı finansal yapıyı önceliklendirdiklerini belirten Özdemir, 2025 yılında hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda istikrarlı büyüme hedeflediklerini belirterek, 2026 yılı hedeflerine ilişkin de "Mevcut yapıyı daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.