Özpet Ambalaj, bir yıl içinde halka açılacak

Abdullah SÖNMEZ / AFYONKARAHİSAR

Afyon OSB’deki tesislerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerinin fabrikalarında inhouse modeliyle üretim yapan Özpet Ambalaj, bir yıl içerisinde borsaya açılmayı planlıyor. Afyon’a yapacağı yeni fabrika yatırımı ile bölgenin en büyük ambalaj tesisini kurmaya hazırlanan firma, buna ek olarak gerçekleştireceği 10 MW’lık arazi GES yatırımı ile üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının tümünü karşılayacak.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Baş Danışmanı Rüştü Bozkurt ve Afyonkarahisar Temsilcisi Hatice Aydoğan Özsökmen’ı Afyon’daki üretim tesisinde konuk ederek gerek halka arz süreçleri gerekse yatırımları hakkında bilgi veren Özpet Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Selim Özsoy, 20 yılı aşan tecrübeleri ile gıda üreticilerine PE ve PET ambalaj üretimi ve tedariki yaptıklarını söyledi. Özellikle yağ şişeleri konusunda uzmanlaştıklarını belirterek iç piyasadaki pazar paylarının yüzde 90 olduğunu aktaran Özsoy, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler sunduklarının altını çizdi.

Afyon OSB’deki üretim tesisinin yanı sıra, Adana, Gaziantep ve Ayvalık’ta ürün verdiği firmalarda kurduğu tesislerde (inhouse) müşterilerine olan mesafeyi kaldırarak, taleplere daha hızlı cevap verdiklerini aktaran Selim Özsoy, “Bu iş modelini Türkiye’de bir sisteme oturttuk. Üretim tesislerimizde tüp haline getirdiğimiz ürünleri diğer farklı şehirler üretim yapan müşterilerimizin fabrikalarında kurduğumuz tesislerde işleyerek müşterilerimize sunuyoruz. Tesislerde, gelen adet ve tasarıma göre üretim yapıyoruz. Bu yöntemle hem firmamızın hem de tedarikçi olduğumuz işletmelerin paketleme, lojistik ve depolama maliyetlerini büyük oranda aşağı çektik” diye konuştu. Afyon’a bölgenin en büyük ambalaj tesisini kuracak Afyon OSB’de yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirerek bölgenin en büyük ambalaj tesisini kuracaklarını kaydeden Özsoy, “Gerek yurt içinde gerekse yurtdışında artan iş hacmimizle birlikte mevcut üretim tesislerimizin kapasitesi yetersiz kalınca yeni bir fabrika inşaatına başladık. Yatırımların durduğu bir dönemde cesur davranarak yatırım yapma kararı aldık. İnovasyon anlamında üretimi artıran, daha az karbon salınımı yapan, verimliliği ve teknolojisi yüksek bir fabrika inşa ediyoruz. Bu yatırımla üretim kapasitemizi ciddi oranda artıracağız. Yeni fabrikamızda bir akademi kurarak 50 kişilik sınıfta eğitim vererek personel yetiştireceğiz” dedi.

“İhracatla büyümeyi hedefliyoruz”

İç piyasadaki yapılanmalarını tamamlayarak hedefl erine ulaştıklarını ifade eden Özsoy, bir yıl içerisinde borsaya açılacakları bilgisini paylaştı. Önümüzdeki dönemde ihracatla büyümeye odaklandıklarını söyleyen Selim Özsoy şu bilgileri verdi: “Kısa vadede ilk hedefimiz borsaya açılmak olacak. Bununla ilgili hazırlıkla başladık. Bununla birlikte yeni ürünlerle ihracat pazarlarına yönelik yatırımlara devam edeceğiz. Inhouse üretim modeliyle Amerika, Kanada ve Hollanda’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize de üretim yapıyoruz. Özellikle Amerika pazarında ciddi ilerleme kaydettik. Bu ülkelerdeki operasyonlarımızı başka ülkelere de yayarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğiz.”

En büyük giderlerinin elektrik olduğunu kaydeden Özsoy, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir güneş enerji santrali (GES) yatırımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Arazi üzerine 10 MW’lık GES kuracaklarını anlatan Özsoy, “Afyon Merkez OSB’de harcanan elektriğin yüzde 8,5’i bize ait. Toplam maliyetimizde enerjinin payı yüzde 42 seviyesinde. Bu rakamlara bakıldığında GES yatırımı bizim için kaçınılmaz oldu. Arazi üzerine kuracağımız 10 MW’lık santral ile hem hali hazırdaki üretim tesislerimizin hem de yeni fabrikamızın ihtiyacının tamamını karşılayacağız” şeklinde konuştu.“İhracatla büyümeyi hedefliyoruz”

Vegan şişe ile yurt dışına açılacak

Türkiye’de vegan şişe (PLA) üreten ilk firma olduklarını dile getiren Selim Özsoy, “6 ayda toprakta eriyebilen ve tüm sıvı gıda ürünlerinde kullanılabilen vegan şişenin dünyada kullanımı hızla artıyor. Geri dönüştürülmeye ihtiyaç duymayan ancak dönüştürülebilen de bir ürün. Farklı atıklarla temas etmediği sürece yeniden dönüşüme girebiliyor. Ayrıca raf ömrü de uzun. Fransız bir firmadan mısır ve şeker kamışından elde edilen biyobozunur hammadde alarak vegan şişe üretimine başlayıp ülkemizde bir ilki başardık. Vegan şişe üretimini inhouse modeliyle yurtdışına taşımaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.