Özsu Balık’ın halka arz büyüklüğü 153,8 milyon lira oldu

Özsu Balık Üretim A.Ş’nin paylarının halka arzı 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde ‘Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi’ ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

Konuya ilişkin Gedik Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 40 milyon TL'den 60 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 20 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da ‘Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış’ yöntemi ile yapıldığından herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Açıklamaya göre, Özsu Balık paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 7,69 TL olarak tespit edildi. Belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

En geniş yatırımcı kitlesine ulaşılan halka arz oldu

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre ise, halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 410 bin 200 adet emir ile satışa sunulan adedin 5,05 katına denk gelen 101 milyon 66 bin 845 pay karşılığı toplam 777 milyon 204 bin 38 TL tutarlı talep geldi.

399 bin 300 adet yatırımcıdan gelen 97 milyon 34 bin 13 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilirken, bu yatırımcılara 20 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Bu kapsamda, Özsu Balık halka arzı 399 bin 300 yatırımcı ile 2022 yılında en geniş yatırımcı kitlesine ulaşılan halka arz oldu.