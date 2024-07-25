Öztrak: Önümüzdeki dönemde ekonomi giderek yavaşlayacak

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi son açıklanan verilerinde gerileme görüldü.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, verilerdeki son durumu değerlendirirken, hükümete de eleştirilerini sıraladı.

"Genel gidişata ilişkin beklentide ciddi bir bozulma var"

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reel kesim güven endeksi grafiğini paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Reel Kesim Güveni, 48 ay sonra ilk defa iyimserlik sınırı olan 100 puanın altına indi.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı da son 4 aydır ara vermeden geriliyor.

Ekonomiye güvende ibrenin kötümsere dönmesinin en önemli sebebi, son 3 ayda siparişlerdeki düşüş olarak görünüyor.

Genel gidişata ilişkin beklentide ciddi bir bozulma var.

Mevcut siparişler, sabit sermaye yatırımları, önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisi gibi alt endeksler de geriliyor.

Bütün bunlar, önümüzdeki dönemde ekonominin giderek yavaşlayacağını gösteriyor.”

“Ne yapsalar ele yarıyor”

Faik Öztrak, değerlendirmesinin devamında, faizlerin yüksek olmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Milletvekili, faturanın çalışanlara, emekli ile dar ve sabit gelirli kesime çıktığını şu şekilde anlattı:

“Türkiye, milletimizin kursağından kesilen lokmalarla dolar bazında rekor faizler ödüyor,

Paradan para kazananlar, milletimizin alın terinin dışarıya peşkeş çekildiği bu sıcak para partisinde çılgınca eğlenip karlarına kar katarken,

Fatura;

Açlık sınırı altında asgari ücretle hayata tutunmaya çalışanlara,

Bırakın asgari ücreti, asgari ücretin çok altında aylık alıp, ulufe gibi “500 lira ek zam” takdir edilen emeklilere,

Dar ve sabit gelirlilere çıkıyor.

Hep söyledik, “Bu Hükümet el iyisidir” diye… Ne yapsalar ele yarıyor!”