PAGDER Başkanı Gülsün: Karlılıklar hızla eriyor

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2022 yılı listesine ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre ikinci 500 büyük arasında plastik sektörü güç kaybetti. NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı 27’den 24’e geriledi.

Gülsün, NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 listesinde yer alan plastik sanayisi kuruluşlarının tüm verilerinde artış olmasına rağmen 2021 yılı ortalama döviz kuru ile 2022 yılı ortalama döviz kuru arasında yüzde 86 artış olduğunu göz önünde alındığında bu artışların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Verilerini şeffaf olarak paylaşan sektör mensupları üzerinden yaptıkları analizlerde ihracatın 2021 yılına kıyasla yüzde 1,9 üzerinde daraldığına dikkat çeken Gülsün, şunları kaydetti: “Aynı süreçte plastik sektörünün toplam ihracatının yüzde 16 oranında arttığını göz önünde bulundurduğumuzda İSO İkinci 500 listesinde yer alan plastik sanayisi kuruluşlarının ihracattan aldığı payın gerilediğini söyleyebiliriz. Bu ikili durumun başlıca sebeplerinden birisi 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşa bağlı olarak artış gösteren enerji fiyatlarının geleneksel ihracat pazarlarımızın başında gelen Avrupa’da resesyon korkusunu tetikleyerek bu ülkelere ihracatımızın yavaşlamasıdır. Zira 2022 yılında plastik sektöründe ihracat artışı hızlı artış gösteren pazarlardan gelmiştir. Bu hızlı büyüyen pazarlarda daha dinamik ve daha agresif giriş yapma imkanı bulan KOBİ’ler ihracatlarını arttırırken büyük ölçekli firmalar aynı fırsatları yakalayamamışlardır. Yine, hem 2021 hem 2022 yılında listede yer alan ve verilerini paylaşan sektör mensuplarımızın üretimden satışları yüzde 96,9 net satışları ise yüzde 93,6 artış göstermiştir. Her ne kadar bu artış önemli bir oranda olsa da ortalama kurlardaki yüzde 86’lık artışı göz önünde bulundurarak üretimden satışları dolar bazında değerlendirdiğimizde yüzde 5,9 oranında çok daha mütevazi bir büyüme yaşandığını gözlemliyoruz.”

İkinci 500 listesinde yer alarak verilerini şeffaf bir şekilde paylaşan plastik sektörü işletmelerinin faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) TL bazında yüzde 59,9 arttığını dolar bazında ise yüzde 14,1 gerilediğinin altını çizen Gülsün, “İşletmelerimizin ciro artışına rağmen FAVÖK’te yaşanan düşüş operasyonel maliyetlerin tüketiciye aynı oranda yansıtılamadığını da göstermektedir. Bunun başlıca sebebi ise plastik hammadde fiyatlarının dövize endeksli olması ve yukarı yönlü kur hareketlerinin maliyetleri arttırması öte yandan daralan iç piyasa sebebiyle bu maliyet artışının aynı oranda yansıtılamamasıdır.” şeklinde konuştu.