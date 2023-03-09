PAGDER: Haksız ardiye maliyetlerinin önüne geçilsin

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, yaptığı açıklama ile liman işlemelerinin hızlandırılması talebinde bulundu. Türkiye’nin 2022 yılı itibarıyla toplam ithalatının yüzde 13,8’inin yatırım mallarının, yüzde 75,8’inin ise hammadde mallarının oluşturduğunu belirten Gülsün, üretim için gerekli malların ithalatının toplam ithalatın yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğuna dikkat çekti.

2021 yılında yüzde 90’ı da aşan bir oranın söz konusu olduğunu söyleyen Gülsün, “Esasen bu tablo çok önemli bir verinin de ispatı niteliğinde; ülkemizde sanayi üretiminin gerçekleşmesi ithal girdiye bağlı. Bu kapsamda liman işletmelerinin karlarını arttırmak adına konteyner bekleme ve gecikme uygulamalarını kötüye kullanarak ardiye sürelerini uzatması işletmelerimizin üretiminde durmalara ve aksamalara sebep oluyor. Oysa ki takip sistemi ile ambar verilerinin eşgüdümlenmesi ve benzeri hızlandırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi halinde söz konusu bekleme sürelerinin kısalması ve sanayi üretiminde meydana gelen nakdi kayıpların ve zaman kayıplarının asgari düzeye çekilmesi mümkün olacaktır.” dedi.

"Sanayi tesislerinin kâr marjı eriyor"

Son yıllarda gerek girdi maliyetlerinde yaşanan sert artışın, gerekse iç pazardaki darlamaya bağlı sanayi tesislerinin kar marjlarının hızla gerilediği bir sürecin yaşandığını kaydeden Gülsün, devamında şunları söyledi: “Uzun bir süredir ÜFE ile TÜFE arasındaki makas açılmış ve rekor seviyelere gelmiş durumda. Üretici girdi maliyetlerinde yaşanan sert artışları, daralan iç pazar alım gücü sebebiyle fiyatlara yansıtamıyor ve bu durumun kaçınılmaz bir neticesi olarak sanayi tesislerinin karlılığı düşüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verileri incelediğimizde 2021 yılında plastik mamul üretimi sektöründe karlılığın yüzde 10 gerilediğini görüyoruz. Diğer imalat sanayi kollarında ise sektörümüze nazaran çok daha sert düşüşlerin olduğunu da dile getirmekte fayda var. 2022 yılı verileri ise henüz yayımlanmamış olsa da enerji fiyatlarında yaşanan sert artışların da etkisiyle kâr marjının daha da daraldığını öngörebiliriz. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen ülke ekonomimiz için üreten sanayi tesislerimizin bir de bu tarz uygunsuz liman uygulamalarıyla haksız kazanç etme kapısı haline getirilmiş olması çok üzücü. Bu kapsamda liman işlemlerinin hızlandırılması adına bir an önce harekete geçilmeli.”