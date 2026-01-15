Pahalılık gıda güvenliği için tehdit

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Nilüfer Kent Konseyi ile Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde gerçekleştirilen panel, Bursalıların yoğun katılımıyla yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, gıda enflasyonundaki artışın mutfaklardaki güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Dünya genelinde gıda enflasyonunun ortalama yüzde 3 seviyesinde seyrettiğini hatırlatan Aydın, “Türkiye’de ise resmi rakamlar bile yüzde 25–30 bandında. Hissedilen enflasyon bunun çok daha üzerinde. Bu tablo, gıda güvenliğini doğrudan riske atıyor” dedi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal da veteriner hekimlerin gıda güvenliğindeki kritik rolüne dikkat çekti. Hayvansal gıdanın güvenliğinin, hayvanın beslenmesi ve sağlığıyla başladığını ifade eden Baysal, etten süte, yumurtadan bal ve su ürünlerine kadar tüm aşamalarda veteriner hekim denetiminin hayati önem taşıdığını söyledi.

“Pahalılık sahtekârlığı körüklüyor”

Veteriner hekim Nejlet Filiz ise ekonomik baskının halk sağlığı üzerindeki sonuçlarına değindi. Artan maliyetlerin taklit ve tağşiş vakalarını artırdığını belirten Filiz, özellikle trans yağlar ve pestisit kalıntıları konusunda uyarıda bulundu. Filiz, “Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmeli, denetimler yetkin meslek grupları eliyle güçlendirilmelidir” dedi.

Gıda krizinin aşılabileceğini vurgulayan Filiz, çözüm için kapsamlı bir yol haritası önerdi. Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik odaklı tarım politikaları, zorunlu kamusal tarım sigortası, ekonomik istikrar, gıda güvenliğinin tek çatı altında yönetilmesi ve küçük üreticinin korunması gerektiğini dile getirdi. Hal ve perakende satış noktalarında etkin denetim çağrısı yapan Filiz, kamuda gerçekçi tasarruf önlemlerinin de hayata geçirilmesini istedi.