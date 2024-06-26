PAKDER Başkanı Benliler: İSO 500’de kârlılıklar eridi

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendiren Benliler, "NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 13 plastik sanayisi kuruluşunun oldukça zor bir yılı geride bıraktığını gözlemliyoruz. Buna rağmen listede yer bulan sektör temsilcilerimizin sayısında düşüş yaşanmamış olması sevindirici." dedi.

Benliler, "Veriler incelendiğinde İSO 500’de yer alan sektör temsilcilerimizin cirolarının önemli bir oranda arttığı görülüyor olsa da bu artışın altında yatan nedenler de göz ardı edilmemelidir. Öncelikle 2022 ile 2023 yıllarının ortalama döviz kurları kıyaslandığında yüzde 43’ün üzerinde bir artış göze çarpmaktadır. Döviz kurunda yaşanan bu artışı göz önünde bulundurduğumuzda işletmelerin döviz bazında cirolarını ancak koruyabildikleri gözlemlenmektedir. Bir diğer önemli husus ise yaşanan enflasyonun belli ürün gruplarında daha sert hissedilmesi ve buna bağlı olarak enflasyonist sektörlerin üretimden satış verilerinde daha yüksek bir artış yaşanmış olmasıdır. Bu durumun bir neticesi olarak kapasite artışı sağlayan çok büyük yatırımlar yaşanmamasına rağmen 2023 yılında İSO 500 listesinde gıda ürünleri imalatı ve tekstil ürünleri imalatı sektörlerinin ağırlığının arttığını görüyoruz. Öte yandan, girdi maliyeti kaynaklı enflasyon yaşanan böylesi dönemlerde görüldüğü üzere işletmelerin ciroları artarken karlılıkları gerilemekte. İSO 500’de karlılık verilerini incelediğimizde 2022 yılına göre döviz bazında yüzde 7,4 bir karlılık düşüşü görünüyor. Üstelik karlılıkta yaşanan bu gerilemeye 2023 yılında yüzde 3,7 olarak gerçekleşen ABD enflasyon verisinin etkisini de eklediğimizde karşımıza çok daha vahim bir tablo çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İlk 500’deki işletmeler üretimden aldıkları payı korudu

İSO 500’de yer alan işletmelerin plastik sektörünün ihracatından aldıkları payın arttığını dile getiren Benliler, "Plastik sektörünün ihracatının gerilediği bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda artış yaşanmıştır. Son yıllarda büyük işletmelerimizin ihracattan aldığı payı arttırdığını görmek sevindirici. Öte yandan, ihracattaki olumlu performansa karşılık İSO 500’de yer alan plastik firmalarının üretimden aldıkları payın ise geçen yılla aynı düzeyde gerçekleştiğini gözlemliyoruz." açıklaması yaptı.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO ilk 500 listesinde 12 üyelerinin bulunduğunu belirten Kenan Benliler: "Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz" dedi.

İSO 500'de yer alan PAGDER üyeleri: