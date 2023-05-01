Pakistan menşeli bazı ürünlerin ithalatı için tarife kontenjanı

Pakistan menşeli bazı ürünlerin ithalatına ilişkin 3 ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması" uyarınca ve Pakistan menşeli bazı ürünlerde tarife kontenjanı açıldı. Söz konusu kontenjan, patates, baharat, mısır, pirinç, yağlı tohum türleri gibi ürünler için belirlendi.

Bazı Pakistan menşeli ürünler için de gümrük vergileri kaldırılırken kimi ürünler için de ek mali yükümlülük uygulanacak. Pakistan menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek gümrük vergileri de bu kapsamda yeniden belirlendi.

Böylece, Türk ihraç ürünleri için sağlanan pazara giriş imkanlarına karşılık bazı ürünlerde açılan tarife kontenjanları kapsamında belirli miktarlar için sıfır veya indirimli gümrük vergisi ile ithalat mümkün olacak.

Ticaret Bakanlığının Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ile de söz konusu anlaşma uyarınca belirlenen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları tespit edildi.