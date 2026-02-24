Pakten, ihracatta premium segmentle büyüyecek

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

Kişisel bakım ve hijyen sektöründe dengeleri değiştiren yeni dönem, “sağlık odaklı ürünleri” merkeze alıyor. Dünya genelinde hızla artan bu talep, hem üretim anlayışını hem de markaların büyüme stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye ise güçlü üretim altyapısı, kalite standartları ve ihracat kabiliyetiyle bu dönüşümde dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Gaziantep merkezli Pakten Sağlık Ürünleri AŞ de 2025 yılında aldığı ödüllerle bu değişimde yer aldığını ortaya koydu.

Pakten Sağlık Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Metin Tepe, kişisel bakım sektöründe yaşanan dönüşümü, yetişkin bakım ürünlerindeki hızlı büyümeyi ve Pakten’in küresel hedefleri EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendirdi.

“Yetişkin bakım ürünleri hızla büyüyor”

Son yıllarda yetişkin bakım ürünlerinin, kişisel bakım sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Tepe, bu değişimin arkasında demografik ve sosyolojik faktörlerin bulunduğunu vurguladı. Yaşam süresinin uzaması, şehir hayatının yaygınlaşması ve konfor beklentilerinin artmasıyla birlikte inkontinans ürünlerinin artık niş bir alan olmaktan çıktığını belirten Tepe, Pakten’in bu dönüşümü erken okuduğunu ifade ederek ürün geliştirmeden üretim süreçlerine kadar tüm adımların bu vizyon doğrultusunda şekillendirildiğini söyledi.

İnsan sağlığına doğrudan temas eden ürünler ürettiklerinin altını çizen Tepe, kalite ve güven kavramlarının Pakten’in temelini oluşturduğunu söyledi. Türkiye’de Oeko-Tex belgesini alan ilk üretim tesisi olmalarının tesadüf olmadığını vurgulayan Tepe, ürünlerde kullanılan tüm bileşenlerin bağımsız laboratuvarlarda binin üzerinde zararlı maddeye karşı test edildiğini belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca bir sertifikasyon süreci değil, topluma karşı duyulan bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

“Cilt sağlığı olmazsa olmaz”

Pakten’in ürün geliştirme yaklaşımını tek cümleyle özetleyen Tepe, “Yüksek performans tek başına yeterli değil, cilt sağlığı olmazsa olmaz” dedi. Yetişkin bakım ürünlerinin uzun süreli kullanımda cilt sağlığını koruyacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Tepe, uluslararası dermatolojik testlerden geçen ve Alman Dermatest’ten 5 Yıldız Premium Segment onayı alan Önlem ürünlerinin, bu anlayışın somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Pakten’i rakiplerinden ayıran temel unsurun bakış açısı olduğunu belirten Tepe, şirketin “Güvenden Mutluluğa” yaklaşımıyla hareket ettiğini söyledi. Kullanıcıların ve bakım verenlerin hayatını kolaylaştıran bütüncül bir yaşam kalitesi sunduklarını ifade eden Tepe, güven, erişilebilirlik ve konforun Pakten için birbirinden ayrılmaz değerler olduğunu dile getirdi. Bugün Pakten’in üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin ihraç edildiğini aktaran Tepe, şirketin Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya uzanan 40’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde özellikle premium segmentte küresel konumlarını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

25 yıllık yolculuğun ödülleri

Pakten’in 2025 yılında aldığı ödüllerin tesadüf olmadığını vurgulayan Metin Tepe, bu başarının arkasında çeyrek asırlık istikrarlı bir yolculuk olduğunu dile getirdi. İhracat vizyonu, sürdürülebilir üretim anlayışı ve Turquality sürecinde atılan kararlı adımların bu başarıyı beslediğini belirten Tepe, GAİB İhracatın Yıldızları Ödülü ile Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep’in Yıldızları 2025 Ödülü’nün, doğru stratejinin somut göstergeleri olduğunu ifade etti. Gelecek hedeflerine de değinen Tepe, Gaziantep’te başlayan bu yolculuğun, küresel hijyen pazarında Türkiye’yi daha güçlü temsil eden bir başarı hikâyesine dönüşmesini istediklerini söyledi. Sağlık odaklı kişisel bakım alanında büyümeye, yatırım yapmaya ve fark yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.