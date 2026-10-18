Palamut en ucuz hangi ilde satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir palamut fiyatları

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Karadeniz'den gelen palamut akını, balıkçıların yüzünü güldürürken büyükşehirlerdeki tüketicinin de cebini rahatlatıyor. Deniz sıcaklıklarının ve besin miktarının ideal seviyede seyretmesiyle tezgahlara adeta "yağan" palamut, üç büyük ilde son yılların en ucuz dönemini yaşıyor.

İstanbul: Av sahasına yakınlığın fiyat avantajı

Palamut yükünü boşaltan gırgırların ilk durağı olan İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde toptan palamut fiyatları 48 TL ile 70 TL arasında işlem görüyor. Bu durum semt pazarlarına ve mahalle balıkçılarına doğrudan yansımış durumda. İstanbul genelinde tezgahlarda ortalama 600-800 gramlık iri boy bir palamutun adet fiyatı 100 TL ile 130 TL arasında alıcı buluyor.

Ankara: Halde kampanya dönemi

Başkent Ankara, deniz kentlerine kıyasla lojistik bir geçiş noktası olmasına rağmen bolluktan payını fazlasıyla alıyor. Ankara Toptancı Hali’nde 3 adet palamut 200 TL gibi agresif sürüm kampanyaları dikkat çekiyor. Perakende satış noktalarında ve Ankara'nın geleneksel balıkçı tezgahlarında ise adet fiyatı 100 TL ile 120 TL arasında dengelenmiş durumda.

İzmir: Nakliye Maliyetine Rağmen Yoğun İlgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nde toptan fiyatlar Ege’nin incisi İzmir, Karadeniz’e en uzak büyükşehir olması sebebiyle lojistik maliyetlerden en çok etkilenen il konumunda.toptan fiyatlar 70 TL ile 90 TL bandında seyrederken, tezgahlarda Karadeniz palamutunun tanesi 120 TL ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. İzmirliler nakliye farkı nedeniyle biraz daha yüksek fiyatla karşılaşsa da balığın iriliği ve tazeliği talebi canlı tutuyor. bandında seyrederken, tezgahlarda Karadeniz palamutunun tanesiarasında satışa sunuluyor. İzmirliler nakliye farkı nedeniyle biraz daha yüksek fiyatla karşılaşsa da balığın iriliği ve tazeliği talebi canlı tutuyor.

Zincir Marketlerden sabit fiyat resti

Migros 79,90 TL olarak sabitledi. Marketlerin bu hamlesi, şehir içi fiyat dengesizliklerini kırarak dar gelirli vatandaşın balığa ulaşmasını kolaylaştırdı. Tezgahlardaki bu hareketliliğe ulusal zincir marketler de büyük bir kampanya ile katıldı.başta olmak üzere dev perakendeciler, lojistik maliyet ayrımı gözetmeksizin İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm şubelerinde palamutun adet fiyatınıolarak sabitledi. Marketlerin bu hamlesi, şehir içi fiyat dengesizliklerini kırarak dar gelirli vatandaşın balığa ulaşmasını kolaylaştırdı.

Uzmanlar, Karadeniz’deki bu bereketli dönemin hava sıcaklıklarının ani değişimlerine kadar birkaç hafta daha sürebileceğini belirterek, tüketicilere bu dönemi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

En ucuz palamut kıyı kentlerinde: Rize ve Bursa hallerinde rekor fiyatlar