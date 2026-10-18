Palamut en ucuz hangi ilde satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir palamut fiyatları
Palamut olağanüstü bolluğu ile Ankara, İstanbul ve İzmir’deki balık tezgahlarında fiyatları dibe çekti. Lojistik mesafeye göre şehirler arasında küçük farklar görülse de zincir marketlerin sabit fiyat hamlesiyle birlikte palamut, ekim ayının en ulaşılabilir protein kaynağı haline geldi. Peki en ucuz palamut hangi ilde satılıyor, İstanbul Ankara ve İzmir'de palamut tane ve kilogram fiyatları kaç lira?
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Karadeniz'den gelen palamut akını, balıkçıların yüzünü güldürürken büyükşehirlerdeki tüketicinin de cebini rahatlatıyor. Deniz sıcaklıklarının ve besin miktarının ideal seviyede seyretmesiyle tezgahlara adeta "yağan" palamut, üç büyük ilde son yılların en ucuz dönemini yaşıyor.
İstanbul: Av sahasına yakınlığın fiyat avantajı
Palamut yükünü boşaltan gırgırların ilk durağı olan İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde toptan palamut fiyatları 48 TL ile 70 TL arasında işlem görüyor. Bu durum semt pazarlarına ve mahalle balıkçılarına doğrudan yansımış durumda. İstanbul genelinde tezgahlarda ortalama 600-800 gramlık iri boy bir palamutun adet fiyatı 100 TL ile 130 TL arasında alıcı buluyor.
Ankara: Halde kampanya dönemi
Başkent Ankara, deniz kentlerine kıyasla lojistik bir geçiş noktası olmasına rağmen bolluktan payını fazlasıyla alıyor. Ankara Toptancı Hali’nde 3 adet palamut 200 TL gibi agresif sürüm kampanyaları dikkat çekiyor. Perakende satış noktalarında ve Ankara'nın geleneksel balıkçı tezgahlarında ise adet fiyatı 100 TL ile 120 TL arasında dengelenmiş durumda.
İzmir: Nakliye Maliyetine Rağmen Yoğun İlgi
Ege’nin incisi İzmir, Karadeniz’e en uzak büyükşehir olması sebebiyle lojistik maliyetlerden en çok etkilenen il konumunda. İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nde toptan fiyatlar 70 TL ile 90 TL bandında seyrederken, tezgahlarda Karadeniz palamutunun tanesi 120 TL ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. İzmirliler nakliye farkı nedeniyle biraz daha yüksek fiyatla karşılaşsa da balığın iriliği ve tazeliği talebi canlı tutuyor.
Zincir Marketlerden sabit fiyat resti
Tezgahlardaki bu hareketliliğe ulusal zincir marketler de büyük bir kampanya ile katıldı. Migros başta olmak üzere dev perakendeciler, lojistik maliyet ayrımı gözetmeksizin İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm şubelerinde palamutun adet fiyatını 79,90 TL olarak sabitledi. Marketlerin bu hamlesi, şehir içi fiyat dengesizliklerini kırarak dar gelirli vatandaşın balığa ulaşmasını kolaylaştırdı.
Uzmanlar, Karadeniz’deki bu bereketli dönemin hava sıcaklıklarının ani değişimlerine kadar birkaç hafta daha sürebileceğini belirterek, tüketicilere bu dönemi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.
En ucuz palamut kıyı kentlerinde: Rize ve Bursa hallerinde rekor fiyatlar
Türkiye genelinde palamutun en ucuza satıldığı yerler, Karadeniz’e kıyısı olan liman kentleri ile lojistik dağıtım avantajına sahip büyük toptancı halleri oldu. Ekim 2026 itibarıyla av sezonunun kalbi olan Rize ve Giresun gibi kıyı şeridindeki tezgahlarda, palamutun adet fiyatı boyutuna göre 50 TL seviyelerine kadar gerileyerek rekor kırdı. İstanbul'un kıyı ilçelerinden Şile Limanı'nda da balıkçı tezgahlarında tanesi 50 TL'ye satılan palamutun, litrelik sudan bile daha ucuza alıcı bulduğu kayıtlara geçti. Öte yandan toptan bazda ülkenin en ucuz palamut verisi ise Bursa'dan geldi; Bursa Su Ürünleri Hali’nde palamutun toptan adet fiyatının 40 - 45 TL arasına kadar düşmesi, Marmara ve çevre illerdeki en ekonomik palamut arzını bu bölgeye taşıdı.